МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы во вторник опускаются, инвесторы ожидают публикации статистики инфляции в США в среду, обращая внимание и на корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,23%, до 36348,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,29%, до 15936,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 4695,48 пункта.

Эксперты ожидают ускорения годовой инфляции в США по итогам октября до 5,8% с 5,4% месяцем ранее, это может стать самым высоким уровнем с 1990 года. Кроме того, в среду же будут опубликованы данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 6 ноября и состоянии бюджета США в октябре.

Трейдеры обращают внимание и на корпоративные новости. Акции диверсифицированного технологического концерна General Electric (GE) растут в цене на 4,7%. Ранее компания сообщила о том, что планирует разделиться на три компании, занимающиеся сферами здравоохранения, энергетики и авиации.

В то же время бумаги брокерской компании Robinhood теряют в цене 3,3%. Ранее фирма сообщила о том, что злоумышленник получил доступ к электронным адресам приблизительно 5 миллионов ее пользователей. Инцидент произошел 3 ноября.

А акции международного платежного сервиса PayPal дешевеют на 10,7%. Ранее компания отчиталась о своих финансовых результатах за минувший квартал, показатель выручки не оправдал ожидания рынков. Кроме того, ряд аналитиков понизил целевую стоимость их акций.