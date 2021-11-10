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https://1prime.ru/Financial_market/20211110/835171812.html
Рынок российских акций торгуется около уровней предыдущего закрытия
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций утром в среду не показывает заметной динамики, торгуясь около уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 10.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в среду не показывает заметной динамики, торгуясь около уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск символически снижался на 0,01% — до 4186,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1862,51 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 6 копеек — до 70,82 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 81,97 рубля.
Цена нефти сорта Brent растет на 0,59% — до 85,28 доллара за баррель.