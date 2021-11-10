МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в среду не показывает заметной динамики, торгуясь около уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск символически снижался на 0,01% — до 4186,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1862,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 6 копеек — до 70,82 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 81,97 рубля.

Цена нефти сорта Brent растет на 0,59% — до 85,28 доллара за баррель.