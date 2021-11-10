МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду заметно снижаются в преддверии выхода статистики динамики потребительских цен в стране, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением

По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,23%, до 36124 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,52%, до 16128,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,32%, до 4663,25 пункта.

В центре внимания инвесторов находятся данные о потребительских ценах в США, которые выйдут позже в среду. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране ускорилась по итогам октября до максимума с 1990 года — 5,8%, по сравнению с 5,4% месяцем ранее.

Уровень инфляции непосредственно связан с курсом монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры не исключают, что регулятор может принять решение об ускорении темпов сворачивания стимулирующих мер. В то же время, по словам экспертов, пока динамика фондовых рынков несмотря на это в целом остается позитивной. Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах в США

"Высокий уровень инфляции действительно существует и, вероятно, не является временным явлением, но рынки, похоже, не слишком обеспокоены этим", — сказала газете Wall Street Journal инвестиционный директор Moneta Group Ифинн Девитт (Aoifinn Devitt).

До открытия рынков также будет обнародована информация о числе заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю, которое, как полагают аналитики, снизится на 4 тысячи, до 265 тысяч заявок. А ближе к завершению торгов будет опубликована статистика бюджета США в октябре. В сентябре дефицит бюджета страны составил 62 миллиарда долларов.