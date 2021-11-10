МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на ухудшении внешнего фона в связи с ростом инфляционных рисков в США, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,35%, до 4172,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1853,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.34 мск увеличивается на 14 копеек, до 70,94 рубля, курс евро — снижается на 20 копеек, до 81,70 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,2%, до 83,77 доллара за баррель.

НЕГАТИВНЫЕ НАСТРОЕНИЯ

Годовая инфляция по итогам октября в США ускорилась до 6,2% с 5,4% в сентябре. Аналитики ожидали роста потребительских цен лишь на 5,8%, а окончательный показатель достиг максимального за 30 лет значения.

"Российский рынок акций в среду преимущественно снижался на фоне заметного ухудшения внешних настроений. На первый план выходят инфляционные риски. Потребительская инфляция в США в октябре неожиданно превысила прогнозы", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС мир инвестиций".

Китайская потребительская инфляция также ускорилась, до 1,5% по итогам октября, а цены производителей ускорили рост до 13,5% — это может привести к росту потребительских цен в ближайшем будущем, также указывает руководитель отдела управление акциями компании "Сбер управление активами" Евгений Линчик.

"Кроме того, негатива на азиатских площадках добавляют новости с рынка недвижимости. Evergrande просрочила выплату по купонам в размере 148,1 миллиона долларов, а торги акциями девелопера Fantasia Group приостановлены сразу на месяц", — добавляет эксперт.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок сегодня оказались акции "Распадской" (-4,14%), расписки Group TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,83%), HeadHunter (-2,37%), акции ПИКа (-2,33%), префы "Мечела" (-2,12%) и акции ВТБ (-1,98%).

В то же время стоимость золота как традиционного "противоядия" от инфляции в мире резко прибавила, преодолев отметку в 1850 долларов за унцию. И в связи с этим заметно подорожали акции Polymetal (на 3,13%), Petropavlovsk (на 4,39%), "Полюса" (на 2,45%).

Без новостей подскочили в цене низколиквидные акции Института стволовых клеток человека (+30,36%).

Также в лидерах роста стоимости оказались бумаги "Квадры" (префы подорожали на 10,64%, обыкновенные акции – на 22,22%).

Кроме того, алмазодобывающая компания "Алроса" отчиталась об объемах продаж.

"Из комментариев топ-менеджмента следует, что спрос на ювелирные украшения на основных рынках сбыта продолжает расти двузначными темпами, а ритейлеры и огранщики оптимистично оценивают динамику спроса до конца года. Акции компании по итогам основной торговой сессии прибавили 1,3%", — комментирует Ксения Лапшина из ГК "Финам".

ПРОГНОЗЫ

"Усиление инфляции в США означает вероятность более скорого повышения ставок ФРС", — поясняет Бахтин.

"Рынок пытается понять, стоит ли ждать дополнительных драйверов движения со стороны сырьевых площадок, или же общемировой уход от риска в условиях высокой инфляции возобладает. Среднесрочный тренд при негативном сценарии также может сместиться в сторону медвежьего. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4120-4220 пунктов", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

По ожиданиям же Бахтина, индекс Мосбиржи 11 ноября может формироваться в пределах 4100-4200 пунктов.