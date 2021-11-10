МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе к окончанию торгового дня снизились — с учетом курсовой разницы — на 1,6%, до 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превышала 790 долларов (примерно 682 евро) за тысячу кубометров. Цены в течение дня колебались от 760 до 840 долларов, а к концу торгов выросли до 850 долларов (почти 739 евро), что с учетом курсовой разницы на 1,6% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня (870 долларов, или 750 евро).

Цены на спотовом рынке также снижаются. Во вторник цена на споте TTF с поставкой в среду снизилась за день на 7,4%, до 860 долларов за тысячу кубометров.

Снижением цен рынок реагирует на увеличение поставок российского газа. "Газпром" 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.