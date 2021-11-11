МОСКВА, 11 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в среду закрылись на самом высоком уровне с июня на фоне данных, продемонстрировавших рост инфляции в США до 30-летнего максимума. Золото дорожает уже пятую сессию подряд. Фьючерсы на газ в Европе снизились на 1,6%

Согласно опубликованным в среду данным Министерства торговли США, индекс потребительских цен (CPI) в октябре с коррекцией на сезонные колебания прибавил 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. За последние 12 месяцев индекс вырос на 6,2%, а так называемый базовый индекс (Core CPI), не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, показал годовой рост на 4,6%. Оба индикатора продемонстрировали самый значительный годовой прирост за более чем 30 лет.

Золото – это "идеальный инструмент хеджирования инфляции", а цены на данный металл после публикации указанных данных стремительно подскочили, отмечает Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade. “И это несмотря на рост доллара. Трейдеры считают, что ФРС следит за ситуацией, и ей нужно что-то сделать, чтобы контролировать темпы инфляции”, – добавляет Аслам.

Индекс доллара ICE вырос на 0,9% до 94,781.

Между тем американские фондовые индексы в целом снижаются, подстегивая покупки золота в качестве актива-убежища, поскольку "(ускорение) инфляции – это не совсем то, что нужно" рынку в преддверии новогодних праздников, отметил Аслам.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 17,50 доллара, или на 0,1%, до 1848,30 доллара за унцию. По итогам торгов цены продемонстрировали 5-сессионный рост, самый продолжительный после 5-дневного ралли, завершившегося 7 июля, согласно рыночным данным Dow Jones. Котировки фьючерсов нацеливаются на максимальный уровень закрытия с июня.

Декабрьские фьючерсы на серебро подорожали на 45 центов, или на 1,9%, до 24,772 доллара за унцию. По итогам торгов котировки могут достигнуть максимума закрытия с начала августа.

Между тем декабрьские фьючерсы на медь на COMEX снизились в цене на 1,1%, до 4,323 за фунт. Январские фьючерсы на платину подорожали на 1,5% до 1077 долларов за унцию. Декабрьские фьючерсы на палладий прибавили 0,8% до 2038,90 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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