МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу чуть снизилась относительно своего рекорда, достигнутого накануне, при этом межсезонный и летний продолжают бить рекорды четвертый день подряд, свидетельствуют итоги торгов. Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 5 ноября

Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России в пятницу опустилась на 0,12% — до 61 200 рублей за тонну. Исторический максимум его стоимости был достигнут накануне — 61 275 рублей. Межсезонный дизель подорожал на 0,2% и обновил рекорд — 54 991 рубль за тонну. Стоимость летнего дизеля показала рост на 0,6% и достигла рекордных 53 943 рублей.

Стоимость авиакеросина на изменилась за сутки, оставшись на уровне 58 092 рублей за тонну. Цена мазута выросла на 0,11%, составив 25 084 рубля за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 2,55%, до 40 310 рублей.

Бензин продолжает дешеветь уже пятый торговый день подряд. Тенденция к снижению его стоимости на бирже началась с октября. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов в пятницу на 1,19% — до 52 272 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,53%, до 53 414 рублей.

Минэнерго России связывает текущий рост биржевых цен на зимнее дизельное топливо с ажиотажным спросом трейдеров, ожидающих повышенного спроса, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире. Переход на зимние сорта топлива, который ранее также подстегивал рост цен, уже завершается. При этом в министерстве заверяют, что спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется. В то же время топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.