МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в пятницу растут, перенимая позитивное настроение европейских бирж и фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов. Цена фьючерсов на газ в Европе растет на 5%

По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,28%, до 35929 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – также на 0,28%, до 16067,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,22%, до 4653,25 пункта.

Котировки следуют общей позитивной динамике на мировых рынках. Опасения по поводу инфляции отступили, и фондовые биржи АТР закрыли торги пятницы ростом, а французский CAC 40 и немецкий DAX обновили исторические рекорды.

Тем временем акции Johnson & Johnson дорожают на предварительных торгах на 3,95%. Ранее компания сообщила о намерении выделить в отдельную компанию свой потребительский бизнес.