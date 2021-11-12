МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу растут, однако неделю могут закрыть снижением, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля обновляет локальный минимум к доллару

По состоянию на 18.11 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,28%, до 36021,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 15740,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4657,9 пункта.

Поддержку росту индексов в пятницу, в частности, оказывают корпоративные новости. Так, акции Johnson & Johnson дорожают почти на 4% на сообщении о намерении разделить бизнес компании на немедицинский ширпотреб и товары, связанные с гигиеной и здоровьем, чтобы лучше сконцентрироваться на каждом из направлений.

Неделю же американские индексы собираются завершить в минусе, поскольку даже с учётом открытия пятницы DJIA снижается за этот период на 0,9%, NASDAQ – на 1,7%, S&P 500 – на 1%. Ключевым событием недели стали данные об инфляции в стране, которая ускорилась до максимума за 30 лет.

Главный инвестиционный директор британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдвард Пак (Edward Park), чьи слова приводит газета Wall Street Journal, вновь указал на то, что ускоренный рост потребительских цен в США и в мире ставит под сомнение мысль о сохранении мировыми центробанками низких учётных ставок в течение длительного периода.

Кроме того, на закрытие всей недели в минусе, очевидно, будут играть и вышедшие минутами ранее данные, согласно которым индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, неожиданно снизился — до 66,8 пункта с октябрьских 71,7 пункта.