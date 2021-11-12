МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по итогам пятницы более чем на 1%, в основном на дешевеющей нефти, благодаря чему и вся неделя была закрыта с минусом, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы в США коррекционно растут

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,62%, до 4121,66 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,79%, до 1784,28 пункта.

Рост курса доллара вечером примерно на 1,3 рубля, почти до 73 рублей, объясняет сильное различие в динамике основных индексов.

А всего за прошедшую рабочую неделю индекс Мосбиржи упал на 1,27%, РТС — на 3,45%.

Нефть сорта Brent сейчас дешевеет на 0,7% до 82,3 доллара за баррель.