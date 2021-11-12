МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Курс нацвалюты перед выходными обновил минимумы почти за полтора месяца к доллару и евро, дешевея более чем на 1,5 рубля, следует из данных валютных торгов на Московской бирже. Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Негатив для рубля поддерживается удешевлением нефти и возобновившимся сползанием котировок рублевого долга, а также некоторыми внешнеполитическими спекуляциями.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.40 мск растёт на 1,24 рубля, до 72,87 рубля, курс евро — на 1,46 рубля, до 83,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

А ранее в пятницу доллар и евро обновили максимумы с начала октября, поднимаясь максимально до 73,22 и 83,78 рубля соответственно.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Цена на нефть марки Brent падает сейчас уже более чем на 1%, до 82 долларов за баррель и ниже. Инвесторы продолжают оценивать краткосрочные перспективы спроса на рынке. Накануне ОПЕК опубликовала свой новый прогноз. В документе организация понизила ожидания от мирового спроса на нефть по итогам года и теперь ждет его роста на 5,7 миллиона баррелей в сутки вместо 5,8 миллиона баррелей, как было месяцем ранее.

Кроме того, ранее группа сенаторов-демократов направила письмо президенту США Джозефу Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва. Это может значительно снизить внешний спрос на нефть в США.

Кроме того, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародовала свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на четыре – до 454 агрегатов.

Также и рынок рублевого долга после четырех дней роста возобновил снижение. Такая динамика также поддерживает давление на курс рубля.

Игроки рынка обратили внимание и на оценки Банка России, который видит риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения, и по-прежнему ждет инфляцию по итогам текущего года в интервале 7,4-7,9%.

Наконец, на российском валютном рынке, по мнению ряда аналитиков, дополнительно продолжились активные покупки доллара и евро, обозначившиеся ещё вечером в четверг в связи с обострением внешнеполитических рисков.

Источник агентства Блумберг, близкий к Кремлю, указал, что якобы есть план реагирования на "провокации" со стороны Украины. А другой неназванный источник отметил, что Россия якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости. В МИДе РФ ранее опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.

Новости о ситуации на белорусско-польской границе, где скапливаются беженцы из третьих стран, добавляли политических рисков. Это повысило актуальность фактора пятницы, когда инвесторы наращивают позицию в иностранной валюте, или восстанавливают ее из-за опасений реализации каких-либо рисков во время выходных, отмечали эксперты.

В итоге курсы доллара и евро растут к рублю на 1,7% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,95 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций упал за день и по итогам всей недели

ПРОГНОЗЫ

Минувшая торговая неделя прошла со снижением нефтяных котировок, и это основной драйвер для движения курса российской валюты, подчёркивает Денис Бадьянов из УК "Альфа-капитал".

"После выходных курс доллара будет колебаться в диапазоне 72,6-73,8 рубля, а евро — 82,1-83,7 рубля", — оценивает он.

Если же в краткосрочной перспективе внешнеполитический фон не испытает дальнейшего ухудшения, а нефтяные цены стабилизируются, рубль на предстоящей неделе может вернуть часть утраченных позиций, рассчитывает Денис Буйволов из компании "БКС Мир инвестиций".

"Наш прогноз… 71-73 рубля", — даёт он прогноз на всю неделю.