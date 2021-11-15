МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США мало меняются в понедельник в отсутствие значимых новостных факторов, свидетельствуют данные торгов. Рухнут первыми. На фондовом рынке образуются опасные связи

По состоянию на 15.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04% — до 36000 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,22%, до 16229 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,04%, до 4680,25 пункта.

На прошлой неделе в центре внимания рынков была статистика по инфляции в США. Теперь инвесторы ожидают публикации ряда других статистических данных по стране, чтобы оценить, как рекордно высокая инфляция отразилась на других макроэкономических показателях.

Во вторник министерство торговли США опубликует статистику по объему розничных продаж в стране в октябре. Аналитики ожидают роста показателя в месячном выражении на 1,1%. Затем Федеральная резервная система США сообщил данные по промпроизводству. Эксперты полагают, что промышленность в октябре выросла на 0,7% к сентябрю.