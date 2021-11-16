МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов. Китай опубликовал октябрьскую экономическую статистику

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29% — до 3543,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,26%, до 2468,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,89%, до 25616,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,17% — до 2994,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,86%, до 7405,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,05%, до 29762,5 пункта.

Азиатские фондовые биржи во вторник находятся под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, внимание трейдеров сфокусировано на виртуальной встрече президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер выразил готовность работать вместе с президентом США над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран.

С другой стороны, по словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, некоторое внимание инвесторов может быть сосредоточено на дальнейшем снижении инвестиций в основной капитал в Китае и росте заболеваемости COVID-19 в стране. "Перспективы экономического роста Китая по-прежнему демонстрируют признаки неопределенности, что сдерживает настроения к риску", — отмечают эксперты.