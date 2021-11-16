МОСКВА, 16 ноя ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника преимущественно снижением на сохранении опасений вокруг развития экономики, свидетельствуют данные торгов. Китай опубликовал октябрьскую экономическую статистику

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,33%, до 3521,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 2449,95 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,27%, до 25713,78 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,08%, до 2997,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 7420,4 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,11%, до 29808,12 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать экономическую ситуацию в мире, которая остается довольно неопределенной из-за высокой инфляции.

"Мы по-прежнему видим, что в течение 2022 года монетарная политика будет довольно адаптивной. Конечно, если инфляция окажется более длительной или более высокой, чем ожидалось, ответные действия центральных банков неизбежны", — сказала агентству Франс Пресс аналитик 4D Infrastructure Сара Шоу (Sarah Shaw).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на встречу президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Некоторые наблюдатели отметили, что этот саммит ничего не решил, стороны просто высказали свои позиции по ряду вопросов. Китайский лидер выразил готовность работать вместе с президентом США над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран.