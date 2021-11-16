По итогам торгов Shanghai Composite снизился до 3521,79 пункта, KOSPI - до 2997,21 пункта
МОСКВА, 16 ноя ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника преимущественно снижением на сохранении опасений вокруг развития экономики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,33%, до 3521,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 2449,95 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,27%, до 25713,78 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,08%, до 2997,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,67%, до 7420,4 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,11%, до 29808,12 пункта.
Инвесторы продолжают оценивать экономическую ситуацию в мире, которая остается довольно неопределенной из-за высокой инфляции.
"Мы по-прежнему видим, что в течение 2022 года монетарная политика будет довольно адаптивной. Конечно, если инфляция окажется более длительной или более высокой, чем ожидалось, ответные действия центральных банков неизбежны", — сказала агентству Франс Пресс аналитик 4D Infrastructure Сара Шоу (Sarah Shaw).
Кроме того, трейдеры обратили внимание на встречу президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Некоторые наблюдатели отметили, что этот саммит ничего не решил, стороны просто высказали свои позиции по ряду вопросов. Китайский лидер выразил готовность работать вместе с президентом США над достижением консенсуса ради позитивного развития отношений двух стран.
https://1prime.ru/Financial_market/20211116/835227857.html