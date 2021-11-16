МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российские брокеры и регулятор должны быть готовы к появлению на отечественном рынке частных инвесторов "поколения Reddit", заявил руководитель брокерского бизнеса Альфа-банка Илья Васильев. Эксперт ожидает удвоения числа частных инвесторов в России к 2023 году

В январе на фондовом рынке США произошел аномальный взлет котировок акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов Gamestop, а затем перекинувшийся и на ряд других активов. Аналитики объяснили это действиями группы розничных инвесторов WallStreetBets, насчитывающей более 6 миллионов участников, на онлайн-платформе Reddit.

"Мне кажется, что "поколение Reddit" на российской бирже еще не сформировано, а только начинает формироваться. Потому что то, что мы видим в Америке, такого влияния на котировки и движения рынков частные инвесторы у нас не имеют, несмотря на то что их количество сильно выросло в последние годы", — сказал он на онлайн-конференции ЦБ РФ, посвященной противодействию инсайду и манипулированию.

"Наверное, это нас еще ожидает, если этот тренд сохранится, и к этому надо готовиться и регулятору, и брокерам. Предпосылки для этого все есть — количество инвесторов растет, социальные сети и интернет — это номер один источник, откуда эти инвесторы берут информацию. Поэтому, может быть, мы через год или два увидим Reddit и в России, и увидим, как комьюнити двигает котировки даже вполне себе ликвидных бумаг", — добавил он.

"Пока те кейсы манипулирования рынком, которые, по крайней мере я замечал, связаны, в основном, с низколиквидными бумагами. Кажется, что эти кейсы были и пять и десять лет назад, просто сейчас можно ожидать, что этого будет больше, потому что появилось больше источников информации и больше возможностей манипулировать мнениями инвесторов", — сказал Васильев.