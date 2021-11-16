МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль торгуется днем во вторник в ощутимом минусе против доллара и евро на фоне падения котировок рублевого долга, которое продолжается третий день подряд.

Потеря рынком нефти дневного роста и негатив от крепнущего на форексе доллара добавляют давления на рубль, обновляющий многонедельный минимум к валюте США.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.47 мск рос на 85 копеек, до 73,35 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 83,21 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар обновил ранее во вторник максимум с 21 сентября (73,5 рубля).

РУБЛЬ – ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке во вторник преобладает падение рубля против доллара и евро на фоне сокращения инвесторами позиций в рублевых активах.

Так, ценовой индекс облигаций Мосбиржи падает уже третий день подряд и компенсировал уже более половины отскока от минимума с февраля 2019 года, достигнутого второго ноября.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) усилил вечером рост и прибавляет 0,4%, до 95,8 пункта, обновляя максимум с июля 2020 года, что оказывает давление на глобальный аппетит к риску.

Это происходит на фоне слабых данных по динамике ВВП еврозоны, которые давят на евро, не суля ужесточения монетарной политики от ЕЦБ. ВВП по второй, окончательной оценке, в прошлом квартале вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном. Таким образом, темпы восстановления европейской экономики заметно снизились — во втором квартале годовой показатель равнялся 13,6%.

На таком фоне падают к американской валюте и большинство "развивающихся". В частности, турецкая валюта обновляет исторический минимум, соответствующий курсу 10,2839 лиры за доллар.

При этом цена на нефть марки Brent растеряла дневной рост и торгуется около 82 долларов за баррель – также на фоне крепнущего доллара.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 1-1,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль проявляет относительную слабость, несмотря на произошедшее в последние сессии активное восстановление цены нефти, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Негативом для всех рублевых активов выступает высокая геополитическая неопределенность. Поэтому дальнейшее ухудшение внешнего фона может привести к побитию долларом сопротивления на отметке 73,25 рубля", — добавляет он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, а также заявления США о якобы нарастающей военной угрозе Украине со стороны России вызвали резкую волну фиксации позиций сarry trade, отмечает Спартак Соболев из компании "Альфа-Форекс". С другой стороны, разворот вниз цен на нефть от годовых пиков 86 долларов за баррель марки Brent указывает на риски существенной коррекции на рынке энергоносителей и оказывает дополнительной давление на рубль, добавляет он.

"Главной фундаментальной поддержкой для национальной валюты по-прежнему остается жесткая монетарная политика Банка России. Регулятор намерен продолжать курс таргетирования инфляции (целевой показатель 4%), а для этого придется повышать ключевую ставку не менее чем на 1 процентный пункт до конца текущего года", — говорит Соболев, рассуждая о факторах курсообразования рубля.