МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром притормозила снижение двух предыдущих торговых дней подряд, закрепляясь выше 1850 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Жилье и золото не в цене. Как сохранить ваши рубли и получить доход

По состоянию на 8.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,04%, или на 0,85 доллара, до 1854,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,29%, до 25,017 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в среду утром наблюдается попытка коррекционного роста после снижения в цене два торговых дня подряд. Однако, по мнению аналитиков Citi Research, которые приводит газета Wall Street Journal, у цены на золото мало шансов для продолжения роста на горизонте месяца, в том числе из-за резкого укрепления американской валюты.