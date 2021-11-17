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https://1prime.ru/Financial_market/20211117/835238279.html
Индекс Мосбиржи стабилизировался после небольшого снижения
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Индекс Мосбиржи вышел в плюс после незначительного снижения на самом старте торгов среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышается на 0,04%, до... ПРАЙМ, 17.11.2021
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс, курс евро, доллар цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вышел в плюс после незначительного снижения на самом старте торгов среды, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышается на 0,04%, до 4122,49 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1779,75 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" опускается на 18 копеек, до 72,95 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 82,47 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,58%, до 81,95 доллара за баррель.