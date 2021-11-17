МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вышел в плюс после незначительного снижения на самом старте торгов среды, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышается на 0,04%, до 4122,49 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1779,75 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускается на 18 копеек, до 72,95 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 82,47 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,58%, до 81,95 доллара за баррель.