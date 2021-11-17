МОСКВА, 17 ноя- ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились в среду, в то время как инвесторы обратили внимание на внешнеторговые данные Японии и продолжили оценивать ситуацию с инфляцией, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Мосбиржа допустила к торгам на своей площадке акции СПБ Биржи

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44%, до 3537,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 2477,02 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,25%, до 25650,08 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,16%, до 2962,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,68%, до 7369,9 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, до 29688,33 пункта.

Объем экспорта из Японии в октябре в годовом выражении вырос лишь на 9,4% после роста на 13% месяцем ранее, а импорта – на 26,7% после роста на 38,6% в сентябре. Аналитики ожидали показатели на уровне 9,9% и 31,9% соответственно.

Также, по словам аналитика OANDA Эдварда Мои (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, рынки зациклены на инфляции, которая, по их мнению, может вырасти в ближайшие пару месяцев. Так, эти данные для той же Японии будут опубликованы в пятницу.

Китайские фондовые индексы при этом завершили торговый день в плюсе, поскольку инвесторы позитивно оценили миролюбивую риторику председателя КНР Си Цзиньпина в ходе общения с президентом США Джозефом Байденом.