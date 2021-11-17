МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара ускорил снижение к иене в среду вечером после слабой статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск курс евро снижался до 1,1312 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1319 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 114,86 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 114,82 иены, до статистики показатель составлял 114,68 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 95,89 пункта.

Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в октябре, снизилось на 0,7% по сравнению с пересмотренным показателем сентября и составило 1,52 миллиона, в то время как прогнозировался рост до 1,576 миллиона.

С момента выхода данных о рекордной за 30 лет годовой инфляции курс доллара активно растет, а в ходе торгов среды достигал максимума с июля 2020 года. Аналитики отмечают, что американская валюта продолжит укрепляться в 2022 году, несмотря на то, что сейчас уже начинает наблюдаться "негативный настрой" инвесторов по отношению к доллару.

"Поскольку курс доллара достиг максимума за 16 месяцев, аналитики ожидают его снижения по мере того как приближается конец года, и кажется, что этот прогноз для 2022 года содержит ожидания ослабления доллара, как оно и было последние четыре года. Наш прогноз не соответствует этому сценарию, и мы по-прежнему ожидаем небольшое, но стабильное укрепление доллара",- сказал газете Wall Street Journal старший валютный стратег RBC Capital Markets в Лондоне Адам Коул (Adam Cole).