МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Немецкий и французский фондовые индексы вновь достигли новых исторических рекордов в среду, в то время как британский индикатор снизился на рекордном за 10 лет уровне инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,49%, до 7291,2 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,06%, до 7156,85 пункта, немецкий DAX — на 0,02%, до 16251,25 пункта.

В свою очередь DAX и CAC 40 третий день подряд обновляют свои максимумы. В ходе торгов индикаторы достигали рекордных 16285,1 пункта и 7167,8 пункта соответственно.

Британский же индекс снизился на данных о потребительских ценах в Великобритании, которые по итогам октября в годовом выражении выросли до рекордного за десять лет уровня в 4,2% с 3,1% месяцем ранее. Месячная инфляция ускорилась до 1,1% после 0,3% в сентябре. При этом аналитики ожидали показателей на уровнях 3,9% и 0,8% соответственно.

"После данных о минимальном за 14 месяцев уровне безработицы сегодняшний десятилетний рекорд инфляции выстраивает новые ожидания вокруг потенциальных действий Банка Англии", — цитирует газета Wall Street Journal аналитика IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).