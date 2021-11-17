МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе после скачков до 1185 долларов за тысячу кубометров к окончанию торгов среды снизились до 1115 долларов, что на 1,4% выше расчётной цены накануне, свидетельствуют данные на ICE Futures. Европу выручит подводное хранилище газа

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 1130 долларов, в течение дня демонстрировала устойчивый рост и достигла — впервые с октября — максимума в 1185 долларов. Однако затем цены начали снижаться и к закрытию торгов опустились до 1115 долларов, что на 1,4% выше расчётной цены накануне

Резко стоимость фьючерсов выросла с пятницы: за три торговых дня расчетная цена подскочила более чем на 20%, до 1100,5 доллара во вторник.

Рост 16 ноября резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2", а повлиять на рост в понедельник могли результаты месячных аукционов: "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода Ямал-Европа и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.

Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.