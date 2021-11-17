МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль торгуется в плюсе против доллара и евро, отыгрывая ощутимое падение вторника, следует из данных торгов.

Приостановка роста на форексе доллара и попытки котировок рублевого долга возобновить рост после трех дней падения поддерживают рубль в росте на фоне относительно успешных итогов размещений ОФЗ Минфином РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.28 мск падал на 55 копеек, до 72,58 рубля, курс евро — также на 55 копеек, до 82,17 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

На российском валютном рынке в среду отмечалось укрепление рубля против доллара и евро, корректировавшее ощутимое падение вторника, превышавшее 1%.

Инвесторы решили нарастить позиции в подешевевших в последнее время рублевых активах. Об этом свидетельствуют итоги аукционов Минфин России, на которых он разместил ОФЗ на 21,3 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 53,3 миллиарда.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) после очередного обновления максимума с июля 2020 года (96,24 пункта) притормозил в росте и снижается на 0,1%, до 95,8 пункта, что оказывает поддержку глобальному аппетиту на риск. На таком фоне растут к американской валюте и большинство "развивающихся". В частности, курс доллара падает к китайской валюте на 0,2%, до 6,378 юаня

Впрочем, цена на нефть марки Brent теряет 2,7%, до 80,2 доллара за баррель, однако это пока не мешает рублю восстанавливаться.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,6-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль во вторник на уровнях, соответствующих 73,5 рубля за доллар, выглядел технически перепроданным, полагает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

"Коррекция доллара вниз на внешнем рынке способствует укреплению российской валюты. Ноябрьский налоговый период продолжает оказывать локальную поддержку рублю. Геополитическая премия за риск в рубле несколько сократилась, так как эскалации напряженности не наблюдается, а слухи о дополнительных санкциях ЕС к РФ не получили новых подтверждений. Тем не менее, дальнейшее снижение курса ниже 72 рублей за доллар должно получать поддержку со стороны позитивной динамики цен на нефть, чего мы пока не наблюдаем", — добавляет он.

В течение четверга курсы будут колебаться в диапазоне 72,8-73,5 рубля за доллар и 82,7-83,9 рубля за евро, оценивает перспективы Денис Бадьянов из УК "Альфа-Капитал".