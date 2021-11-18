МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снизились по итогам торгов

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,13%, до 3532,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18%, до 2472,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,44%, до 25281 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,18%, до 2955,75 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,74%, до 29466,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,19%, до 7384,1 пункта.

На азиатских фондовых рынках в четверг наблюдается преимущественно отрицательная динамика, чему способствовало закрытие фондовых бирж США в минусе. Инвесторы следят за ситуацией на нефтяном рынке.

По данным СМИ, акции китайских нефтяных компаний также были в центре внимания после сообщений о том, что Китай и США могут одновременно высвободить нефть из своих стратегических запасов.