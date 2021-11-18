МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно продолжили рост после рекордных значений днем ранее, когда инвесторы оценивали ряд статданных, свидетельствуют данные торгов. Цены фьючерсов на газ в Европе снижаются на открытии торгов

По состоянию на 12.07 мск французский CAC 40 поднимается на 0,27%, до 7176,08 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 16277,49 пункта; британский индекс FTSE 100 снижается на 0,22%, до 7275,72 пункта.

На европейских фондовых биржах в четверг наблюдается преимущественно положительная динамика после того, как днем ранее немецкий и французский индексы обновили свои очередные максимумы. В ходе торгов индикаторы достигали рекордных 16285,1 и 7167,8 пункта соответственно.

Инвесторы продолжают оценивать ряд макроэкономических данных. Так, ВВП еврозоны в прошлом квартале вырос на 3,7% в годовом выражении, а инфляция по итогам октября ускорилась до рекордных с июля 2008 года 4,1% с 3,4% месяцем ранее.

Кроме того, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре увеличился до 7,3 миллиарда евро с 4,8 миллиарда в августе.

Давление на британский фондовый индекс, в свою очередь, продолжает оказывать статистика инфляции в Великобритании, которая по итогам октября ускорилась до рекордных за 10 лет 4,2% с 3,1% месяцем ранее.