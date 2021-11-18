МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в четверг: инвесторы ожидают публикации еженедельной статистики по числу заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,16% — до 35924 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 16397 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 4700 пунктов.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по числу заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что за минувшую неделю показатель снизился на 7 тысяч, до 260 тысяч. Достижение этой отметки будет означать возвращение показателя в допандемийному уровню.

Тем временем, акции Alibaba дешевеют на предварительных торгах на 4% после того, как компания сообщила о сокращении чистой прибыли в первом полугодии 2021-2022 фингода на 33,9%, до 7,839 миллиарда долларов.

Аналитики также отмечают, что инвесторы следят за ситуацией на нефтяном рынке. "То, что происходит на нефтяном рынке, это история дня. Все внимание в настоящее время приковано к инфляции, поэтому каждый маленький шаг в снижению роста цен высоко ценится", — отметил глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Иелпо (Florian Ielpo), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.