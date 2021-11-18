МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, обновил минимум с февраля 2019 года, следует из данных торговой площадки.

В четверг индекс RGBI уже падал до 135,75 пункта, что ниже предыдущего минимума от 2 ноября (135,92 пункта) и является очередным минимумом с февраля 2019 года.