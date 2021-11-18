2021-11-18T15:55:43+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211118/835260785.html
Ценовой индекс российских гособлигаций обновил минимум
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Ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, обновил минимум с февраля 2019 года, следует из данных торговой площадки. В четверг индекс RGBI уже падал до... ПРАЙМ, 18.11.2021
рынки, новости, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, обновил минимум с февраля 2019 года, следует из данных торговой площадки.
В четверг индекс RGBI уже падал до 135,75 пункта, что ниже предыдущего минимума от 2 ноября (135,92 пункта) и является очередным минимумом с февраля 2019 года.