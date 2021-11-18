МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры продолжает опускаться по отношению к доллару на решении ЦБ Турции по ставке, обновив в ходе торгов четверга исторический минимум, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск курс доллара к лире рос до 11,03 лиры за доллар против уровня предыдущего закрытия в 10,6 лиры за доллар. Ранее в ходе торгов курс доллара к лире рос до 11,29 лиры за доллар, что стало новым антирекордом.

В четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%.

Лира начала резко дешеветь в середине октября на новости об увольнении по указу президента Турции Тайипа Эрдогана трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы.