МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Акции "Магнита" в ходе вечерней торговой сессии усилили падение более чем вдвое после сообщения о выходе группы ВТБ из капитала ритейлера, акции банка при этом прибавляют на новости более 1% к прежним уровням, следует из данных Московской биржи.

К 20.08 мск бумаги "Магнита" падали на 6,6%, ВТБ – прибавляли 0,1%, до новости акции ритейлера падали в пределах 2,5%, ВТБ – на 0,9%.

ВТБ продает Marathon Group долю в "Магните" в размере около 17,28%.

Структура ВТБ — "ВТБ Инфраструктурные инвестиции" — выходит из капитала "Магнита", говорится в сообщении ВТБ.

"Группа ВТБ объявляет о намерении продать приблизительно 17,28% обыкновенных акций ПАО "Магнит". До 4,40% акций компании будут предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена незамедлительно после публикации настоящего объявления. Ожидается, что оставшиеся 12,88% акций компании будут проданы Marathon Group по цене, определенной в рамках предложения", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате сделки Marathon Group увеличит свою долю в уставном капитале "Магнита" до 29,75%, став таким образом крупнейшим акционером ритейлера.

Структура сделки предусматривает, что права голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере 4,75% акций "Магнита" перейдут к Marathon Group после получения необходимого согласования ФАС. До этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов в уставном капитале ритейлера.

Marathon Group расценивает покупку акций компании как долгосрочную инвестицию и приняла на себя обязательство не отчуждать акции "Магнита" в течение года, кроме принятых для подобного рода сделок исключений, сказано в сообщении. "Marathon Group не планирует увеличивать свою долю в капитале компании до контрольной и намерена сохранить большинство мест в совете директоров за независимыми членами", — говорится в пресс-релизе.

Группа ВТБ планирует сохранить партнерские отношения с "Магнитом" и продолжить сотрудничество по существующим проектам и после завершения сделки, добавил первый зампред правления банка ВТБ Юрий Соловьев.