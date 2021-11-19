МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12.04 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 0,73%, до 8,39 доллара, "Новатэка" — снижается на 0,79%, до 232,55 доллара, "Лукойла" — увеличивается на 0,73%, до 93,5 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожают на 1,36%, до 9,39 доллара, "Газпром нефти" — на 0,14%, до 35,65 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 1,24%, до 30,59 доллара, "Северстали" — на 0,26%, до 23,26 доллара, НЛМК — на 0,98%, до 30,78 доллара.

Бумаги ВТБ дорожают на 2,77%, до 1,41 доллара, Сбербанка — на 1%, до 18,41 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшается на 1,46%, до 99,97 доллара.

GDR АФК "Система" дешевеют на 0,59%, до 7,53 доллара. Бумаги "Магнита" снижаются в стоимости на 1,93%, до 16,68 доллара, "Ленты" — дорожают на 0,58%, до 3,04 доллара.