МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российская каршеринговая компания "Делимобиль" перенесла первичное размещение акций (IPO) на 2022 год, заявила ее гендиректор Елена Бехтина. Mercury Retail переносит IPO на Московской бирже

"С другой стороны — кейсы российских компаний, которые выходили на IPO, показывают нам, что после выхода оценка этой компании, к сожалению, не растет, а падает. Мы думаем про долгосрочные интересы наших потенциальных инвесторов и, безусловно, хотим показывать им рост с точки зрения стоимости компании", — добавила Бехтина.

Как сообщал источник РИА Новости на рынке, речь идет о размещении акций в начале 2022 года.





"Делимобиль" в октябре объявил о намерении разместить американские депозитарные акции (ADS) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) со вторичным листингом на Московской бирже под тикером DMOB. Как сообщалось в материалах компании, в ходе IPO планировалось размещение 20 миллионов ADS, каждая бумага эквивалентна двум обыкновенным акциям. Центробанк поддержал IPO российских компаний

Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году. На данный момент компания насчитывает более 18 тысяч автомобилей. Арендовать "Делимобиль" можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ряде других российских городов.

Основным бенефициаром "Делимобиля" через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96% акций) и Mikro Fund (16,89%), а также компанию D-Mobility Worldwide (13,37%) является сооснователь сервиса Винченцо Трани. У аффилированной с "ВТБ Капиталом" Nevsky Property Finance Ltd. — 13,39% акций. Миноритарные акционеры — Артем Сергеев (11,13%), Артур Меликян (4,23%) и Станислав Грошов (3,04%).