МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, обновил минимум с января 2019 года, следует из данных торговой площадки.

В пятницу индекс RGBI упал до 135,36 пункта, что является минимальной отметкой с января 2019 года.