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2021-11-19T20:52:24+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211119/835278356.html
Ценовой индекс российских гособлигаций обновил минимум
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Ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, обновил минимум с января 2019 года, следует из данных торговой площадки. В пятницу индекс RGBI упал до... ПРАЙМ, 19.11.2021
рынки, новости, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, обновил минимум с января 2019 года, следует из данных торговой площадки.
В пятницу индекс RGBI упал до 135,36 пункта, что является минимальной отметкой с января 2019 года.