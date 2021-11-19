МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал почти на 2% в пятницу на внешнем негативном фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,89%, до 4016,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,17%, до 1723,74 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 39 копеек, до 73,44 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 83,12 рублей.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,3% — до 78,56 доллара за баррель.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

"За неделю рублевый индекс снизился на 2,6%. Это худшая неделя с февраля, когда показатель за неделю снизился на 2,9%. Самая худшая неделя текущего года была в конце января, когда за пять торговых дней индекс Мосбиржи просел на 3,1%", — подсчитал Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в существенном минусе, не получая поддержки ни от внутренних, ни от внешних факторов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"На российском рынке акций в пятницу усилились продажи. В общерыночном разрезе основное негативное давление сохраняется со стороны пандемии коронавируса и инфляционных рисков. Волна заболеваемости COVID-19 в Европе вынуждает страны возвращать жесткие карантинные ограничения для бизнеса и населения. Данные по ценам производителей в Германии за октябрь значительно превысили прогнозы…", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Для российского рынка дополнительными сдерживающими факторами остаются геополитические коллизии и рост ценовой волатильности в нефти, добавляет он.

"Черное золото" несет потери из-за вирусного давления, укрепления доллара на внешней арене, а также сообщений о возможном выводе на рынок стратегических резервов США, Китая и Индии, также отмечает эксперт.

В лидерах падения – бумаги "Мечела" (обыкновенные акции – 7,59%, префы – на 2,99%), акции "Новатэка" (-4,46%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-4,04%), акции ВТБ (-3,99%), "Эн+ Групп" (-3,79%), расписки VK Group (ранее Mail.ru Group) снизились на 3,74%, акции "Роснефти" подешевели на 3,6%.

В то же время выросли акции ЛСР (2,26%), расписки HeadHunter Group (1,25%), акции "ВСМПО-Ависма" (1,23%), "Акрона" (1,1%) и акции Polymetal (0,9%).

"Акции "Магнита" падали на фоне новостей о выходе ВТБ из ритейлера, но уже в вечернюю сессию пятницы они перешли к росту. Очевидно, что некоторые инвесторы воспользовались просадкой для входа в длинные позиции на более привлекательных уровнях", — замечает Шульгин.

Цена акций "СПБ биржи" после IPO растет на вторичных торгах, как на самой торговой площадке, так и на Московской бирже. На Московской бирже к 20.25 мск цена акции составляла 915 рублей. Объем торгов – 5,7 миллиарда рублей.

При этом на "СПБ Бирже" ее бумаги торговались по 12,5 доллара. Объем торгов 95 миллионов долларов, что соответствует порядка 7 миллиардам рублей исходя из динамики биржевого курса доллара к рублю.

"СПБ Биржа" установила цену размещения акций в рамках IPO на собственной площадке в размере 11,5 доллара за бумагу, или 834,9 рубля по официальному курсу ЦБ РФ на 19 ноября.

ПРОГНОЗЫ

"Пока же рынок краткосрочно выглядит перепроданным и, значит, покупателям не стоит исключать вероятности отскока. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3960-4090 пунктов", — отмечает Кожухова.

По ожиданиям Бахтина, индекс Мосбиржи 22 ноября может формироваться в пределах 3090-4100 пунктов.