МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля к основным резервным валютам на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал широкие колебания. При этом довольно резкое ослабление евро на форексе до минимумов с июля 2020 года (1,125 доллара) вносило свой вклад в волатильность рубля. В итоге, доллар обновил максимум с конца августа (73,68 рубля), евро торговался в сужающемся коридоре.

Основным курсообразующим фактором для рубля была стоимость нефти, которая обновила минимум — с 1 октября (78,05 доллара). Она в свою очередь попала в зависимость от скачка показателей зараженности коронавирусом в мире.

Кроме того, рубль как обычно резко реагировал на геополитические риски, однако так же довольно бодро возвращался обратно, восстанавливаясь по мере исчерпания силы фактора.

В итоге доллар за неделю вырос на 1 рубль до уровня 73,5 рубля, евро умудрился сползти на 30 копеек до 83 рублей. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась ниже 5,8 тысячи против 6 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ "РИСОВАЛ ПИЛУ"

Рубль начал рабочую неделю коррекционным ростом относительно доллара и евро, отыгрывая начало в РФ налогового периода ноября. По оценкам экспертов, в этом месяце обязательные платежи в бюджет составят около 2,4 триллиона рублей. В пользу спроса на риск и соответственно роста рубля играло и общее ослабление американской валюты на форексе.

Игроки рынка также обратили внимание на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие.

Возможно, ЦБ будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях, добавила она. Ранее агрессивное повышение ключевой ставки Центробанком поддержало курс рубля.

Однако падение рынка нефти быстро свело на нет корекционное повышение рубля. Участники рынка нефти обратили внимание на смещение баланса спроса и предложения на фоне данных из Китая. Так, добыча нефти в

Поднебесной в январе-октябре выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% — в сравнении с 2019 годом, составив 166,19 миллиона тонн.

Негатива рублю добавило и сохранение напряженного геополитического фона, который проявился в негативных новостях по "Северному потоку 2". В частности, федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2".

Он может быть сертифицирован как независимый лишь при условии, что немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода.

Однако рубль продолжал "рисовать пилу", бодро отскакивая вверх после падения. Инвесторы решили нарастить позиции в подешевевших в последнее время рублевых активах, чем поддержали курс и самого рубля.

О локальном спросе свидетельствовали итоги аукционов Минфина России, на которых он разместил в среду ОФЗ на 21,3 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 53,3 миллиарда.

ПРОГНОЗЫ

Однако завершение рабочей недели рубль опять провел в активном падении против главных резервных валют на фоне обновления ценовым индексом государственных облигаций РФ, рассчитываемым Мосбиржей (RGBI) минимумов с января 2019 года.

Сохранение геополитической напряженности также оказывало давление на рублевые активы. В частности, президент России Владимир Путин заявил в четверг, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 км от границ РФ, это выходит за красную линию. По словам президента, предупреждения России НАТО все-таки дают определенный эффект — там возникло напряжение.

Рынок нефти, не сумев зацепиться за психологический уровень поддержки в 80 долларов за баррель марки Brent, ушел на минимум почти за 2 месяца, что также стало для рубля ощутимым фактором давления.

Негативу на рынках (в том числе и нефтяном) способствует очередной всплеск пандемии коронавируса в Европе, что чревато новыми массовыми локдаунами в этом регионе. В частности, Австрия заявила о введении общенационального локдауна, аналогичные планы высказал минздрав Германии, а Норвегия ужесточила антиковидные ограничения для въезжающих в страну.

Таким образом, рубль продолжит наблюдать за динамикой рынка нефти и чутко реагировать на геополитические факторы, что может оставить его в широком коридоре, соответствующем курсу 72-74 рубля за доллар.