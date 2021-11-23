МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника разнонаправленно на новостях из США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 3589,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,21%, до 2520,37 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,19%, до 24655,37 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,53%, до 2997,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,78%, до 7410,6 пункта.

Во вторник на японских биржах торги не проводятся в связи с праздничным выходным. По итогам торгов понедельника Nikkei 225 вырос на 0,09% — до 29774,11 пункта.

Инвесторы из Азии обратили внимание на то, что американские ключевые индексы накануне закрылись разнонаправленно — промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,05%, до 35619,25 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 1,26%, до 15854,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 4682,94 пункта, при этом ранее в ходе торгов NASDAQ обновил исторический рекорд, достигнув 16149,2 пункта, а S&P 500 поднимался до 4725,3 пункта.

При этом давление на индексы как в США, так и на некоторые в Азии оказала информация о грядущем переназначении Джерома Пауэлла на должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, по мнению аналитиков, которое приводит газета Wall Street Journal, южнокорейский индекс закрылся в минусе после того, как это побудило инвесторов ожидать, что Федрезерв продолжит сокращать монетарные стимулы и, возможно, повысит учётную ставку раньше, чем ожидалось.

Кроме того, трейдеры опасаются за экономический рост, поскольку новые вспышки заболеваемости ковидом в некоторых частях Европы и Азии привели к дополнительным ограничениям.