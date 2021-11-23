МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник снижаются на общем негативном фоне, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись разнонаправленно вслед за рынками США

По состоянию на 12.23 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,44%, до 7222,9 пункта, французский CAC 40 — на 1,06%, до 7029,46 пункта, немецкий DAX — на 1,24%, до 15908,8 пункта.

Европейские индексы оказались в минусе после того как фондовые биржи США и Азии преимущественно уменьшились, а лидерами снижения стали гонконгский Hang Seng и американский NASDAQ. Инвесторы по-прежнему наблюдают за ситуацией с коронавирусом в Европе, а также обратили внимание на предполагаемое переизбрание Джерома Пауэлла главой Федрезерва США, что может стать знаком ужесточения монетарной политики.

"Последние несколько дней настроения на европейских рынках негативные. Это в основном из-за опасений за влияние последних локдаунов на экономику, а также за эффективность вакцин. Можно было бы подумать, что случаев заражения должно быть намного меньше, учитывая высокие темпы вакцинации", — сказал аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada) агентству Франс Пресс.