МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник снижаются на общем негативном фоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.23 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,44%, до 7222,9 пункта, французский CAC 40 — на 1,06%, до 7029,46 пункта, немецкий DAX — на 1,24%, до 15908,8 пункта.
Европейские индексы оказались в минусе после того как фондовые биржи США и Азии преимущественно уменьшились, а лидерами снижения стали гонконгский Hang Seng и американский NASDAQ. Инвесторы по-прежнему наблюдают за ситуацией с коронавирусом в Европе, а также обратили внимание на предполагаемое переизбрание Джерома Пауэлла главой Федрезерва США, что может стать знаком ужесточения монетарной политики.
"Последние несколько дней настроения на европейских рынках негативные. Это в основном из-за опасений за влияние последних локдаунов на экономику, а также за эффективность вакцин. Можно было бы подумать, что случаев заражения должно быть намного меньше, учитывая высокие темпы вакцинации", — сказал аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada) агентству Франс Пресс.