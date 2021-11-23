МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило свои прогнозы по стоимости металлов на ближайшие годы, следует из нового доклада агентства. Американский эксперт оценил выпуск нефти из резервов страны

Так, Fitch прогнозирует спотовую цену на никель на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам текущего года на уровне 18,25 тысячи долларов за тонну вместо 16,5 тысячи долларов. Прогноз на следующий год повышен до 16 тысяч с 15 тысяч долларов за тонну, на 2023, 2024 и 2025 года прогноз сохранен на уровнях 14 тысяч, 14 тысяч и 15 тысяч долларов соответственно, говорится в релизе. Сохранение средне- и долгосрочных прогнозов Fitch объясняет риском повышенных поставок из Индонезии.

Прогнозы по стоимости цинка Fitch повысило вплоть до 2025 года: на текущий год до 2,9 тысячи долларов за тонну вместо прежних 2,8 тысячи, на 2022 год — до 2,9 тысячи с 2,4 тысячи, на 2023 год — до 2,5 тысячи с 2,1 тысячи ранее, на 2024 и 2025 годы — до 2,2 тысячи с 2,1 тысячи за тонну. Агентство повысило прогнозы по цене цинка в связи с ростом мирового спроса.

Спотовая цена алюминия, согласно прогнозам, по итогам нынешнего года достигнет 2,45 тысячи долларов за тонну, ранее прогноз составлял 2,2 тысячи долларов. Прогнозы на 2022-2025 года также повышены: до 2,5 тысячи с 2 тысяч долларов за тонну в 2022 году, до 2,5 тысячи с 1,9 тысячи в 2023-2024 годах и до 2,25 тысячи с 1,9 тысячи в 2025 году. Повышение прогнозов Fitch объясняет сильными базовыми факторами, а именно сокращением производственных мощностей и сохранением дефицита в 2021-2022 годах.

Медь на LME в текущем году будет стоить, по прогнозам агентства, 9,25 тысячи долларов за тонну вместо старого прогноза в 9 тысяч, а в 2022 году металл подешевеет до 8,5 тысячи долларов против прежнего прогноза в 7,5 тысячи долларов. В 2023 году медь будет стоить уже 8 тысяч долларов при старом прогнозе в 6,7 тысячи, прогнозы на 2024-2025 годы улучшены до 7,5 тысячи с 6,7 тысячи долларов за тонну. Агентство отмечает сильный спрос на металл и очень низкие уровни его запасов.

Средняя цена на золото была повышена рамках прогнозного периода, теперь в текущем году, как ожидается, стоимость драгоценного металла достигнет 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию вместо предыдущего прогноза в 1,7 тысячи, в следующем — 1,6 тысячи против старого прогноза в 1,5 тысячи. В 2023 году цена на металл составит 1,4 тысячи долларов вместо 1,2 тысячи, а в 2024-2025 годах — 1,3 тысячи вместо 1,2 тысячи долларов, ожидавшихся ранее. Новые прогнозы агентство связывает с ролью золота как более надежного актива для инвесторов.