ВАШИНГТОН, 24 ноя — ПРАЙМ. Биржевые индексы США в основном выросли, но NASDAQ упал второй день подряд, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном подорожали в Лондоне

Промышленный индекс DJIA вырос по итогам вторника на 0,55%, до 35813,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,17%, до 4690,69 пункта, но высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,50%, до 15775,14 пункта.

NASDAQ "тянули" за собой бумаги Tesla, закрывшиеся падением на 4,14%, и Microsoft, которые упали на 0,63%.

В лидерах роста оказались энергокомпании, чьи акции дорожают на фоне роста цен на нефть.