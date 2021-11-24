МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Рубль после небольшого снижения на утренних торгах пытается расти к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.07 мск среды снижался на 14 копеек — до 74,13 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 83,34 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,36% — до 82,61 доллара за баррель.

"Утро среды выглядит привлекательно для развития укрепления рубля. Фьючерсы на нефть марки Brent вновь торгуются в плюсе; кроме того, завтра произойдет выплата налогов (НДПИ, НДС, акцизы), что в текущих условиях также способно оказать поддержку рублю", — комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Аналитик ожидает, что пара доллар-рубль в среду вернется к уровням конца прошлой недели (диапазон 73-73,5 рубля). При этом он отмечает, что восстановление позиций рубля будет сдерживаться слабостью валют развивающихся рынков и вероятным сохранением консервативных настроений на фондовом рынке США.

"Риски возврата к зоне 74-75 рублей выглядят несколько менее вероятным сценарием", — добавил Жильников.