МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду снижаются, инвесторы оценивают макростатистику, особенно данные о более слабом по сравнению с ожиданиями росте ВВП США в третьем квартале, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.12 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,18% — до 35750,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 15755 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4686,2 пункта.

Внимание трейдеров в среду сосредоточено на макростатистике по стране. Так, минторг улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале до 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки роста на 2%, при этом аналитики ожидали улучшения оценки до роста на 2,2%. Во втором квартале ВВП США вырос на 6,7% в пересчете на год. Хуже ожиданий оказались и данные по продажам новостроек, показатель в октябре вырос на 0,4%, до 745 тысяч, при этом прогноз составлял 800 тысяч.

Остальная статистика оказалась лучше ожиданий. Так, число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 20 ноября упало до минимума более чем за 50 лет — до 199 тысяч при прогнозе в 260 тысяч. Доходы населения в США в октябре выросли на 0,5% по сравнению с сентябрем, расходы — на 1,3%, аналитики ожидали роста показателей на 0,2% и 1% соответственно.

Ноябрьская оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) была улучшена до 67,4 пункта с предварительной оценки в 66,8 пункта, в октябре индекс составлял 71,7 пункта.

После выхода обширного ряда макроэкономических данных инвесторы ожидают публикацию протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники торгов надеются найти в документе сигналы по дальнейшим действиям регулятора — в частности, по срокам повышения ставок и возможному ускорению сворачивания программы выкупа.