МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду в основном опустились из-за слабой статистики, британский FTSE 100 вырос, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,27%, до 7286,32 пункта, французский CAC 40 — сократился на 0,03%, до 7042,23 пункта, немецкий DAX — уменьшился на 0,37%, до 15878,39 пункта.

Повлияла на торги среды статистика из Германии. Как следует из сообщения исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в ноябре снизился до 96,5 пункта с уровня октября в 97,7 пункта. Прогноз составлял 96,6 пункта.

Инвесторы обратили внимание и на корпоративные новости. Так, бумаги Volkswagen подешевели на 2,9% после новостей о том, что французский регулятор разрешил немецкому автопроизводителю купить компанию по прокату автомобилей Europcar.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает сказываться на торгах, что способствует некоторому уходу трейдеров от риска. "Рост случаев COVID-19 в Европе и опасения по ускорению сворачивания программы (выкупа активов — ред.) в США на данный момент не дают покоя инвесторам", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter).

Британский индекс получил поддержку за счет некоторого роста акций компаний металлургического сектора. Медь дорожает в среду на 0,5%, в результате акции Rio Tinto подскочили на 1%, BHP Group — на 0,75%.