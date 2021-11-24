МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам укрепляется, инвесторы оценивают макростатистику по США, ожидая публикацию протокола ноябрьского заседания Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.25 мск курс евро снижался до 1,1195 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1246 доллара. Курс доллара к иене рос до 115,38 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 115,12 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,43%, до 96,91 пункта. Днем индекс рос на 0,2%.

Трейдеры оценивают макростатистику по США, которая оказалась во многом лучше ожиданий рынков. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 20 ноября упало до минимума с 1969 года, до 199 тысяч при прогнозе в 260 тысяч. Оценка роста ВВП США в третьем квартале была улучшена до 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после первой оценки роста на 2%, хотя аналитики и ожидали улучшение оценки до 2,2%.

Доходы населения в США в октябре выросли на 0,5% в месячном выражении, прогнозировался рост на 0,2%, а расходы увеличились на 1,3%, прогноз предполагал рост на 1%. Кроме того, окончательная оценка роста индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) составила 67,4 пункта после октябрьских 71,7 пункта, предварительная оценка составляла 66,8 пункта.

Укрепление доллара на макростатистике, а также слабые данные по Германии сдержали курс евро к доллару, показатель опустился ниже 1,12 доллара за евро впервые с 1 июля 2020 года. Индекс делового климата в Германии, по данным исследовательского института IFO, в ноябре снизился чуть хуже прогноза, до 96,5 пункта с уровня октября в 97,7 пункта.

Позднее в среду рынки ожидают публикацию протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы будут ожидать от регулятора подсказки по дальнейшим мерам поддержки экономики, включая ставку и изменение программы выкупа активов.