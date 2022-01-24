МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков по ГДР VK Company, Х5 Retail Group и акциям АФК "Система", "Новатэка", "Аэрофлота", ММК, "Интер РАО", Yandex N.V. из-за сильного падения на торгах в понедельник, следует из сообщений торговой площадки.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

Сообщения о понижении границ биржа выпустила с 14.03 до 14.07 мск.

По состоянию на 14.33 мск ГДР VK Company на Мосбирже падали на 11,92%, Х5 Retail Group — на 5,09%, акции АФК "Система" — на 10,1%, "Новатэка" — на 6,63%, "Аэрофлота" — на 7,92%, ММК — на 8,19%, "Интер РАО" — на 7,31%, Yandex N.V. — на 7,19%