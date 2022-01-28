МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в основном снижаются, но на технологический NASDAQ — увеличивается ввиду роста стоимости акций Apple после публикации отчета компании, свидетельствуют данные торгов. Apple отчиталась о росте чистой прибыли

По состоянию на 14.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,41%, до 33906 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 4304,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,19%, до 14011,5 пункта.

Ситуация на фондовом рынке США в целом минорная после выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердившего ожидания ужесточения монетарной политики, при этом инвесторы в высокотехнологические компании сохраняют оптимизм после публикации финансового отчета Apple.

В ночь на пятницу Apple сообщила, что ее прибыль в прошлом квартале выросла на 20%, до 34,63 миллиарда долларов, а выручка — на 11%, достигнув очередного исторического максимума в 123,945 миллиарда долларов. Акции компании на предварительных торгах дорожают более чем на 3%.

Тем временем акции брокерской компании Robinhood дешевеют на предторгах на 15% после того, как она сообщила, что получила чистый убыток в 3,7 миллиарда долларов в прошлом году.