МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Государственные ценные бумаги (ОФЗ), облигации крупнейших российских компаний, банковские вклады, а также индивидуальный инвестиционный счет, позволяющий получить налоговый вычет, являются оптимальными инструментами для сохранения сбережений в 2022 году на фоне высокой инфляции и геополитической неопределенности, поделился мнением с РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Намёткин. Эксперт назвал хорошую альтернативу валютному вкладу

"Учитывая настоящие тенденции, ключевой стратегией российского частного инвестора является поддержание реальной доходности собственных сбережений (доходность за вычетом инфляции) при минимальном риске потерь. При таком балансе рисков наиболее подходящими инструментами для частных инвесторов являются государственные облигации (ОФЗ) и облигации крупнейших российских компаний, в том числе с государственным участием", — считает Намёткин.

Он обратил внимание, что начало текущего года сопровождается значительным усилением геополитической напряженности и санкционной риторики в адрес России, что отразилось на российском финансовом рынке. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно действий ФРС США по ужесточению монетарной политики для борьбы с инфляцией.

"Кроме того, физические лица могут дополнительно нарастить собственную реальную доходность благодаря открытию индивидуального инвестиционного счета вместо простого брокерского счета, позволяющего получить налоговый вычет после определенного периода инвестирования средств. Стоит отметить, что ряд банков также повышают ставки по вкладам вслед за ужесточением денежно-кредитной политики Банка России, что делает депозиты кредитных организаций также привлекательным инструментом для сбережения средств в этом году", — заключил эксперт.