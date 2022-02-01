МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.52 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" растет на 1,03%, до 7,49 доллара, "Новатэка" — на 1,81%, до 213,7 доллара, "Лукойла" — на 1,67%, до 90,2 доллара.

Бумаги "Газпрома" дорожают на 0,21%, до 8,65 доллара, "Газпром нефти" — на 1,15%, до 33,08 доллара.

Расписки "Норникеля" растут в цене на 2,04%, до 28,7 доллара, "Северстали" — на 1,16%, до 19,7 доллара, НЛМК — на 0,94%, до 27,84 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 0,27%, до 1,12 доллара, Сбербанка — остаются на уровне предыдущего закрытия в 13,85 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивается на 2,85%, до 73,23 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 3,96%, до 5,38 доллара. Бумаги "Магнита" растут в цене на 1,32%, до 13,27 доллара, "Ленты" — на 2,84%, до 2,26 доллара.