МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Австралии и Японии в среду растут более чем на 1% на фоне сезона корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций умеренно повышается

Биржи Гонконга, Китая и Южной Кореи закрыты на выходные.

По состоянию на 7.20 мск японский индекс Nikkei 225 рос на 1,36% — до 27534 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,35%, до 7100,8 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index по итогам торгов понедельника, 31 января, вырос на 1,15% — до 23820,5 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги пятницы, 28 января, снижением на 0,97% — до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,87% — до 2663,34 пункта.

Оптимизму на азиатских фондовых рынках в среду способствует сезон финансовых отчетностей. Инвесторы надеются, что пандемия коронавируса не сильно повлияла на восстановление экономики.

В среду ожидается публикация финотчетов Sony Group, Mitsubishi Electric и Lenovo.

Акции японского автоконцерна Mitsubishi Motors растут на 4,56%, продолжая отыгрывать отчетность, опубликованную в начале недели. Концерн получил чистую прибыль за 9 месяцев 2021-2022 финансового года против убытка годом ранее.