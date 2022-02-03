МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота падает уже примерно на 1%, удешевление драгметалла, вследствие роста доходности гособлигаций США, усилилось параллельно распродажам на европейских и американских фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов. Акции Meta на открытии торгов в США рухнули на 26%

По состоянию на 18.01 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 17,95 доллара, или на 0,97%, до 1792,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 2,79%, до 22078 доллара за унцию.

Американские фондовые рынки открылись сегодня сильным падением во главе с технологическим сектором, и больше всех теряет индекс NASDAQ — 2,3%, а акции Meta на открытии торгов рухнули в цене на 26%.

Европейские фондовые индексы опускаются более чем на 1%. Распродажа затронула и золото. Инвесторы отдают большее предпочтение инвестированию в казначейские облигации.

Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,84% с уровня предыдущего закрытия в 1,766%. На этом фоне золото становится менее выгодным альтернативным "надёжным" активом для инвесторов, и его стоимость падает.