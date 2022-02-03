МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,16%, до 7,44 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,43%, до 211,2 доллара, "Лукойла" — упала на 2,68%, до 89,48 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,51%, до 8,48 доллара, "Газпром нефти" осталась на уровне прошлого закрытия в 34,95 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в стоимости на 0,95%, до 28,08 доллара, НЛМК — на 0,77%, до 28,4 доллара, "Северстали" — на 0,1%, до 20,36 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 1,45%, до 1,09 доллара, Сбербанка — на 0,75% в 13,3 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 4,32%, до 68,6 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" сократилась на 2,07%, до 5,2 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 2,44%, до 2,2 доллара, "Магнита" — подорожали на 1,67%, до 13,73 доллара.