МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ / Dow Jones. До 25 февраля, когда закончится зимняя Олимпиада, имеет смысл сторониться фондового рынка.

Этот совет не так странен, как может показаться. Уже 15 лет хорошо известно – во всяком случае, в научных кругах, – что при международных спортивных состязаниях доходность на мировых фоновых рынках часто опускается ниже средних значений. Блумберг: рынок ждет рекордного ужесточения политики Банка Англии

Впервые эту на эту корреляцию было указано в исследовании, опубликованном в 2007 году в престижном академическом издании the Journal of Finance. Статья называлась "Влияние спорта на настрой и доходность акций" (Sports Sentiment and Stock Returns). Ее авторы – Алекс Эдманс из Лондонской школы бизнеса, Диего Гарсия из Колорадского университета в Боулдере и Ойвинд Норли из Норвежской школы менеджмента.

Гарсия подчеркнул, что выводы исследования основаны на средних показателях по тысячам международных спортивных соревнований, причем акцент был сделан на Чемпионат мира по футболу, турниры по крикету и Олимпиаду. Из-за плотного расписания таких турниров можно быть уверенным, что каждый день какая-то из стран будет в проигравших. Правда, нет гарантий, что обозначенная корреляция будет действовать каждый раз. Как добавил Гарсия, даже если в течение двух недель динамика на рынке акций будет хуже средних показателей, нельзя быть уверенным, что отставание будет настолько сильным, чтобы оправдать расходы по продаже акций и их последующей покупке после Олимпиады.

Но это уже выходит за рамки цели их исследования: там не дается совет становиться трейдером с короткими позициями. Как говорит Гарсия, для инвесторов урок, который преподносит исследование, состоит в демонстрации сложности принятия инвестиционных решений без влияния настроения.

В конце концов, нет никакой разумной причины, по которой исход спортивного соревнования должен влиять на рынок акций. И все же, как отмечет ученый, он и его коллеги по исследованию нашли явные свидетельства того, что "у инвесторов из страны, команда которой проигрывает, возникает мрачный настрой и, как следствие, они начинают пессимистичнее оценивать потенциал акций, в результате чего на рынке акций этой страны на следующий день бывает плохая динамика".

При этом исследователи не наблюдали подъема на рынках акций тех стран, чьи команды выиграли международные соревнования. Такое асимметричное влияние побед и поражений объясняет, почему в ходе многодневных международных турниров с множеством соревнований динамика мирового рынка акций обычно бывает хуже среднестатистической.

Сомнительно, что кто-либо из инвесторов, упавших духом после поражения спортсменов, осознавал, что их настрой влияет на решения по портфелю активов. Все непременно считают себя абсолютно рациональными инвесторами, объективно анализирующими данные и оценивающими возможности. Поэтому исследование, задокументировавшее корреляцию между настроем, связанным со спортивными событиями, и рынком акций, заслуживает внимания.

Немало есть и других примеров, напоминающих нам о том, что объективность и рациональность начинают цениться сильнее, когда их не хватает.

Так, на фондовом рынке динамика обычно лучше в солнечные дни. Подтверждающий это анализ был опубликован на страницах того же издания, Journal of Finance, и назывался "Добрый день, солнце " (Good Day Sunshine). Статья была написана Дэвидом Хиршлейфером из Калифорнийского университета в Ирвайне и Тайлером Шамвейем из Университета Бригама Янга. По словам Шамвейя, "полученные результаты почти наверняка говорят том, что наше настроение влияет на инвестиционное поведение, поскольку сложно себе представить, чтобы один солнечный день оказал реальное влияние на экономику страны".

Еще один примечательный пример связан уже не с солнцем, а с луной. В среднем динамика на рынке акций бывает лучше в период новолуния, чем в полнолуние. Исследование с описанием этой корреляции было опубликовано в the Journal of Empirical Finance. Его авторы – Кэти Юань из Лондонской школы экономики, Лу Чжэн из Калифорнийского университета в Ирвайне и Цяоцяо Чжу из Австралийского национального университета. "Сложно рационально объяснить связь лунного цикла с корпоративной прибыльностью", – пишет Чжэн. По ее словам, "несколько психологических и биологических исследований указывают на корреляцию лунного цикла и нашего настроения, а значит, через эту эмоциональную составляющую фазы луны могут влиять на рынок акций".

Третье исследование, появившееся в the Journal of Financial Economics, описывает корреляцию между динамикой рынка акций какой-либо страны в определенную неделю и оптимистичностью или пессимистичностью самых популярных песен на Spotify в этой стране в данную неделю. Исследование провели Алекс Эдманс из Лондонской школы бизнеса, Александр Гарэл из французской Нантской школой менеджмента (Audencia), Адриан Фернандес-Перес и Айван Индриаван из новозеландского Оклендского технологического университета. Исследователям удалось провести эту параллель, потому что Spotify не только отслеживает прослушивания по каждой стране, но и использует алгоритм, который классифицирует каждую песню как грустную или веселую. Эдманс отметил, что он и его соавторы также "показали, что на рынке акций происходит подъем на следующий день после того, как страна слушает более радостные песни, что позволяет предположить, что выбор музыки обуславливает динамику рынка, а не рынок обуславливает выбор музыки".

Лучший способ избежать влияния эмоционального состояния на инвестиционные решения – выбрать заранее стратегию для каждой акции, облигации или паев фонда, которые планируется купить. Впоследствии остается только следовать выбранной стратегии. Кажется, что это просто, но если в рамках этого курса придется делать то, что не хочется, станет сложно.

Однако альтернатива – следовать за своими эмоциями – определенно хуже.

— Автор Mark Hulbert; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ